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Sağlık

Yalova'da 108 yaşındaki kadın hastaya başarılı ameliyat

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Devlet Hastanesi’nde fıtık ameliyatı geçiren ve sağlık durumu iye olan 108 yaşındaki Servet Saçmacılar'ı ziyaret eden Yalova İl Sağlık Müdürü Hakan Sezen, gelişen imkanlar sayesinde Yalova Devlet Hastanesi’nde da

12 Mayıs 2018 18:51

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Devlet Hastanesi’nde fıtık ameliyatı geçiren ve sağlık durumu iye olan 108 yaşındaki Servet Saçmacılar\'ı ziyaret eden Yalova İl Sağlık Müdürü Hakan Sezen, gelişen imkanlar sayesinde Yalova Devlet Hastanesi’nde daha önce yapılmayan ameliyatların gerçekleştirildiğini söyledi. 
Servet Saçmacılar, rahatsızlanarak kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi’nde acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen hastayı İl Sağlık Müdürü Hakan Sezen ve Hastane Başhekimi Uzman Doktor Recep Hacı ziyaret etti. Hastanın ameliyatını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Halil Arslan, burada yaptığı açıklamada “Hastamız 108 yaşında. Bağırsak tıkanıklığı karın duvarı fıtığı nedeniyle acile getirildi. Kendisini acil şartlarda ameliyata almak zorundaydık. Ancak çok yaşlı ve yatalak bir hastamız. Ayrıca ağızdan beslenemeyen, mide tüpünden beslenen bir hastamız. Ancak yoğun bakım şartlarımız eskiye göre çok daha iyi olduğu için Yalova’da imkanlarımız geliştiği için kesinlikle üniversiteye yeni bir hastaneye götürülmesi gereken hastayı, burada acil şartlarda ameliyat etme imkan bulduk. Daha henüz ikinci günü ama maşallah ameliyata girdiği gibi de çıktı” diye konuştu.
Hastanın kızı Lale Saçmacılar ise ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Girerse, çıkamayacak diye tahmin ediyordum. 1 saat, 1.5 saat gibi kısa bir zamanda çıktı. Çok mutlu olduk. Çünkü ben tek kızıyım. O benim her şeyim. Göz nurum, ömrüm benim” dedi.
İl Sağlık Müdürü Hakan Sezen, gelişen imkanlar sayesinde Yalova Devlet Hastanesi’nde daha önce yapılmayan ameliyatların artık gerçekleştirildiğini ifade etti.

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