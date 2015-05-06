Yalova’da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti

Yalova'da yaşayan ve rahatsızlanarak Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Banu Akar, son günlerin korkulan hastalığı domuz gribinden hayatını kaybetti.

Yalova’da ikamet eden ve geçtiğimiz ay rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Banu Akar’a Domuz gribi teşhisi konuldu. Bir ay boyunca özel odada tedavi gören Akar’a, domuz gribi tedavisi uygulandı.

Karantinada tedavisi süren hasta tedavilere olumlu yanıt verdi. Yapılan testlerde domuz gribi virüsü negatif çıkan Akar için uygulanan karantina da kaldırıldı. Ancak Akar’ın akciğerlerinde kanama meydana geldi ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden Banu Akar’ın cenazesi ailesine teslim edildi ve toprağa verilmek üzere Bilecik’e gönderildi.