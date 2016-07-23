Yalova Üniversitesi Rektörü serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Eruslu, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbet bırakıldı.
Öte yandan Yalova'da Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan Kurmay Pilot Binbaşı Mehmet Güler ve Astsubay Alaattin Mercan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.