Yalova'da üç kardeş, 15 gün arayla Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yalova'da Vedat Burgazoğlu, İmdat Burgazoğlu ve Üzeyir Burgazoğlu isimli üç kardeş 15 gün içinde Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vefat etti.

Vedat Burgazoğlu, İmdat Burgazoğlu ve Üzeyir Burgazoğlu adlı kardeşler hastalık belirtileri gösterince Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

ANKA'nın haberine göre; durumu ağırlaşan kardeşlerden en küçüğü Vedat Burgazoğlu (56) hayata ilk veda eden isim oldu. Aile Vedat Burgazoğlu'nun yasını tutarken bu kez ortanca kardeş İmdat Burgazoğlu (61) vefat etti.



3 kardeşten sonuncusu ve en büyüğü olan 72 yaşındaki Üzeyir Burgazoğlu'da yapılan tüm müdahalelere rağmen dün öldü. Üzeyir Burgazoğlu, korona virüsü tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrasında Yalova Mezarlığı'nda kardeşlerinin yanında toprağa verildi.