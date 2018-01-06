Yalnızlık zekayı nasıl etkiliyor?

Yalnızlık kalbinizi ağrıtabilir, canınızı sıkabilir, kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Peki ya zekanızı nasıl etkiliyor? Sovyetler Birliği’nde 1967 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, yalnızlığın IQ’yu düşürdüğünü ortaya koydu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Sovyetler Birliği'nde gerçekleştirilen ve bir yıl süren MARS 2030 isimli deneyde, 3 erkek denek Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü'nde 12 metre karelik özel bir alana kapatıldı. Deneyde yer alan isimler arasında fizikçi German Manovtsev, biyolog Andrey Bojko ve mühendis Aleksandr Ulıbışev yer aldı.

Üç bilim insanının kapatıldıkları dış dünyadan kopuk metal bir alandı. Yanlarında ise yalnızca kozmonotlara özel yiyecekler vardı. Su olarak ise arıttıkları idrarlarını içiyordu. Dışarısı ile tek bağlantıları günde 2 saat izlemelerine izin verilen bir televizyondu. Deney sırasında alandaki oksijen oranı da yıl içinde beklenmedik anlarda yüzde 16 oranında düşürülüyordu.

Deneklerin IQ'su yüzde 20-25 oranında düştü

Deneyin sonucunda ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Bilim adamlarının IQ'su yüzde 20-25 oranında düştü. Deneyi gerçekleştiren Yekaterina Strijova da izolasyon koşullarının zeka üzerinde etkisi olduğunu belirtti. Strijova, "Sözgelimi bir yılı 3 kişiyle geçirmek, 6 kişilik bir grupla geçirmekten tamamen farklı. Bu durumda çoğu şey, izolasyon öncesinde katılımcıların ne kadar boş zamanı olduğuna ve ne gibi etkinlikler yaptığına göre değişiyor" dedi.

Dünyanın ilk izolasyon deneyinin amacı, uzak gezegenlere seyahat etmenin zorlukları ve uzay koşullarıyla insanların nasıl başa çıkabileceklerini araştırmak olarak belirlenmişti.