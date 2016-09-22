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Yaşam

Yalnızlık, genlerimizden kaynaklanıyor olabilir!

San Diego Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının araştırmasına göre yalnızlık, DNA’dan kaynaklanıyor olabilir

22 Eylül 2016 20:28

Yalnızlığın bazı insanları neden daha fazla etkilediği her zaman merak konusu olmuştur. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi’nden bilim insanlarının genler üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırma da bu konuya açıklık getirdi. Bilim insanları çevreyi duyguları en çok etkileyen faktör olarak nitelendirdi.

Araştırmaya göre bazı genler de insanları sosyal ilişkilere daha bağlı kılıyor ve bu kişiler yalnız kalıp ihmal edildiklerinde depresyona giriyor. Araştırma 50 yaş ve üstünde ki 10 bin kişi ile yapıldı. Katılımcılara kendilerini ne kadar sıklıkla yalnız, gereksiz ve dışlanmış hissettikleri soruldu. Sık sık yalnızlık hissine kapıldığını belirten yüzde 27’lik kısmında ise aynı genetik eğitim gözlemlendi. Bu arada araştırmada, beynin yalnızlığa acı ile aynı tepki verdiği de aktarıldı.

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