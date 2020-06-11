"Yalnızlık Paylaşılmaz" diyen şair Özdemir Asaf doğum gününde anıldı

1981 yılında hayata veda eden, edebiyata önemli eserler kazandırmış şair Özdemir Asaf, 97. doğum gününde anıldı.

Sosyal medyada Özdemir Asaf adı etiket olarak açıldı ve gündemin ilk sıralarında yer aldı. Şair doğum gününde sosyal medyada da anıldı.

Özdemir Asaf'ın hayatı

Gerçek ismi Halit Özdemir Arun olan şair, 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Asaf, babasının öldüğü 1930 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokulunda eğitim hayatına başladı. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi'nde, 3. sınıfa kadar İktisat Fakültesi'nde ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'nde eğitim gören Asaf, 1947'de yüksek öğrenimini yarıda bırakarak okuldan ayrıldı, 1948'de askere gitti.

Asaf'ın ilk şiiri, 1939'da Servet-i Fünun- Uyanış dergisinde çıktı. 1955'teki ilk şiir kitabı "Dünya Kaçtı Gözüme" ile sonraki şiir kitaplarını kendi kurduğu Yuvarlak Masa Yayınları'nda bastı.

Taşlama ve ironi unsurlarını da kullandığı şiirler yazan Asaf, sonraki yıllarda kelime oyunlarına yer verdiği şiirler yazmaya başladı.

Şair, eserlerinde daha çok insan ve toplum ilişkilerine yönelik konuları işledi. Sevgi, ayrılık, ölüm ve kaçış temalarını da işleyen şair, şiirin ve yazarın işlevi konusundaki görüşlerini "Yuvarlağın Köşeleri" kitabında okuyucuyla paylaştı.

Özdemir Asaf, Batı şiiri ile geleneksel Türk şiirinden yararlanarak verdiği bileşim sanatını zenginleştirip geliştirirken, kendine özgü yeni bir ironik şiir dili de yarattı.

Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde, Lavinia gibi eserleri yaratan Özdemir Asaf, şiirlerinde etkileyici ve duyarlıklı bir düşünce evreni kurmayı amaçladı. Asaf, öğrencilik yıllarında yazdığı ünlü Lavinia şiiri ile bir şiir yarışmasında birincilik elde etti.

Hayata bakışını, "Benden az bilenlerin önünde onların öğretmeni, bilginiyim. Konusunu iyice bildiklerini bildiklerim karşısında da uslu, suskun bir öğrenci, dikkatli bir dinleyiciyim" sözleriyle ifade etti.

Şair, 28 Ocak 1981 tarihinde hayatını kaybetti.