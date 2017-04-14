Yalnızlık Alıştırmaları, Mavi Sessizlik, Elleri Olmayan Kız; İstanbul Film Festivali'nde yarın...

"Kaldır kafanı" sloganı ile seyirciyi Türkiye ve dünyadan 186 uzun 17 kısa metrajlı filmle buluşturan 36. İstanbul Film Festivali, sona doğru yaklaşıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda "Altın Lale" ödülleri, bugün (14 Nisan 2017) sahipleriyle buluşuyor.

Festival kapsamında bugün, “Yalnızlık Alıştırmaları” başlıklı retrospektifte gösterilen "Bonne Nouvelle" de gösterime giriyor. “Altın Lale Uluslararası Yarışma”da yer alan "Elleri Olmayan Kız" dahil, 4 film yarın sinamseverlerle buluşacak.

Yarın yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri şöyle:

Sinemada İnsan Hakları Yarışması”nda yer alan Mavi Sessizlik 11.00’de Atlas Sineması’nda, filmin yönetmeni Bülent Öztürk’ün katılımıyla;

“Yalnızlık Alıştırmaları” başlıklı retrospektifte gösterilen Bonne Nouvelle 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda, Vincent Dieutre’ün katılımıyla;

“Genç Ustalar” seçkisinde yer alan Mimozalar 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Oliver Laxe’nin katılımıyla;

“Altın Lale Uluslararası Yarışma” filmlerinden Elleri Olmayan Kız 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yapımcısı Jean-Christophe Soulegeon’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Altın Lale" için yarışan filmlerin yanı sıra, FACE-Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Kısa ve Belgesel Yarışmalarının, FIPRESCI ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü'nün kazananları da yarın belli olacak.