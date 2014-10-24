Yalnız değillerdi



Gen araştırması yapan bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun ortasında diğer yerleşim yerlerinden uzakta bulunan Paskalya Adası yerlilerinin Amerikan yerlileriyle yüzyıllar önce büyük bir etkileşimde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Çalışmayı yürüten Kopenhag Üniversitesi Jeo-genetik Merkezi'nden genetikçi Anna-Sapfo Malaspinas “Bu halk ve Amerikan yerlileri arasında genetik bağlantı olduğunun kanıtına ulaştık yani Polinezya ve Amerika arasında eski bir okyanus göç rotası olabilir” dedi.

Current Bilogy adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Batılılar ilk kez 1722 yılında adaya gelemden çok önce Rapa Nui olarak da adlandırılan Paskalya Adası yerlileriyle Güney Amerika yerlileri iletişim halindeydi. Ve 27 Paskalya Adası yerlisi üzerinde yapılan genetik inceleme, 1300-1500 yılları arasında iki halk arasında evlilikler olduğunu ortaya koydu.

Genetik bulguya göre Paskalya Adası yerlileri Güney Amerika’ya veya yerliler Paskalya Adası’na seyahat etmiş olabilir. Araştırmacılar bu güç okyanus yolculuğun muhtemelen Paskalya Adası yerlileri tarafından yapıldığını düşünüyor.

Paskalya Aadası yerlileri “moai” olarak bilinen ada etrafında dizilmiş 900 devasa taş heykellerle yarattıkları eşsiz kültürle tanınıyor.