Yalın'dan Cem Yılmaz'ın göndermesine yanıt

Şarkıcı Yalın, Altın Kelebek'te Kenan Doğulu’yu ödül verdikten sonra “Ya Yalın gördün mü?” şeklinde kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a kırgın olmadığını belirterek, “Bizi gülümseten insanlara her zaman toleranslı olmamız gerek" dedi.

Yalın, Altın Kelebek'te Kenan Doğulu’yu ödül verdikten sonra “Ya Yalın gördün mü?” şeklinde kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz hakkında konuştu.



"Bizi güldüren insanları sevelim” diyen Yalın, Yılmaz'a “Bizi gülümseten, güldüren insanlara her zaman toleranslı olup, onlara sahip çıkmamız gerek. Çünkü hayatımız boyunca çok az gülüyoruz. Onu zaten çok seviyorum” sözleriyle seslendi.



Geçtiğimiz yıl ise Tarkan’a ödül vermek üzere sahneye çıkan Yılmaz, “Tarkan’ın ne kadar star olduğunu siz düşünün, getir götür işlerini ben yapıyorum. Önceden Yalın’la çalışıyordum, rakamlar tatmin etmeyince Tarkan’a geçtim” ifadelerini kullanmıştı.



Milliyet'in haberine göre; Yalın, şarkıcıların markalaşmasıyla ilgili soruya ise, “Kendi şarkılarını yazıp, bestelerini yapan insanların bir tadı olduğunu düşünüyorum. Marka dersiniz, demezsinin bunun bir tadı olduğunu düşünüyorum. Bunun için kendi ürününü kendin ürütmen, kendi bestelerini kendin yapman gerektiriyor” şeklinde cevap verdi.

38 yaşındaki şarkıcı, yeni yılla ilgili dileğinin sorulması üzerine ise “Aşk her zaman en büyük dileğimiz” ifadesini kullandı.



