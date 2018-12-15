Yalın'dan Altın Kelebek'te kendisine Kenan Doğulu üzerinden gönderme yapan Cem Yılmaz'a yanıt

Şarkıcı Yalın, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alan Kenan Doğulu’yu işaret ederek, “Ya Yalın, gördün mü?” şeklinde kendisine gönderme yapan komedyen Cem Yılmaz’a kırgın olmadığını belirtti “Bizi gülümseten, güldüren insanlara her zaman toleranslı olup, onlara sahip çıkmamız gerek" diyen Yalın, başarılı komedyene, "Çünkü hayatımız boyunca çok az gülüyoruz. Onu zaten çok seviyorum” sözleriyle seslendi.

Milliyet'te yer alan habere göre Yalın, şarkıcıların markalaşmasıyla ilgili soruya, “Kendi şarkılarını yazıp, bestelerini yapan insanların bir tadı olduğunu düşünüyorum. Marka dersiniz, demezsiniz bunun bir tadı olduğunu düşünüyorum. Bunun için kendi ürününü kendin üretmen, kendi bestelerini kendin yapman gerektiriyor” şeklinde cevap verdi.