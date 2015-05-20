'Yalın şarkı söylerken ezanı duymadı, sahnede taşlandı' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle dün Sarıyer'de sahne alan şarkıcı Yalın'ın konserinin olaylı geçtiği öne sürüldü. Öykü Gürman'ın ardından sahneye çıkan Yalın, iddiaya göre müzikten dolayı ezan sesini duymadı. Yalın'ın şarkı söylemeye devam etmesi üzerine bazı kişiler sahneye taş ve yabancı cisimler fırlattı.

Sarıyer Manşet'in haberine göre, şarkıcı sahneyi terk edip deniz yoluyla Sarıyer'den ayrıldı.

Yalın'dan yalanlama

Kişişel Facebook ve Twitter hesaplarından söz konusu haberi yalanlayan Yalın, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle Sarıyer’de dün akşam gerçekleşen konserimle ilgili basında yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır."