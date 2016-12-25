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Yaşam

Yalıda Suriye tartışması; işadamının oğlu şoförlerini öldürdü

Cinayete, siyaset ve Suriye gündemi nedeniyle çıkan bir tartışmanın neden olduğu iddia edildi

25 Aralık 2016 21:59

İstanbul Beykoz'da bir yalıda, 20 yıldır işadamı S.Y’nin aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca'nın, işadamı S.Y’nin oğlu T.Y tarafından aralarında geçen bir tartışma nedeniyle 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Öldürülen Nihat Bulca'nın bir yakını "Güncel, siyaset ve Suriye gündemi tartışılırken kavga büyüdü" iddiasında bulundu.

Doğan Haber Ajası'ndan (DHA) Hakime Torun ve İbrahim Aktürk'ün haberine göre,  İşadamı  S.Y’nin oğlu T.Y iddialara göre, dün sabah 20 yıl boyunca aile şoförleri olarak çalışan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca’yı  (50) aralarında geçen tartışma yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 

Cinayete kurban giden Nihat Bulca

"Güncel konular tartışmayı büyüttü"

Nihat Bulca’nın cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan almaya gelen kayınçosu Mehmet Arı, işadamı  S.Y’nin oğlu T.Y ile şoför Nihat Bulca’nın arasında güncel, siyaset ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti.  

Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti. Tanık olarak polise ifade veren işadamının bir çalışanının da benzer şekilde bilgi verdiği öğrenildi. 

Nihat Bulca’nın cenazesinin yarın Beykoz’da toprağa verileceği öğrenilirken, cinayete ilişkin soruşturma sürerken, cinayeti işlediği iddia edilen T.Y’nin polis tarafından aranıyor.

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