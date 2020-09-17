Yalı partisiyle tepki çeken Miss Turkey güzelinin sevgilisi: Milletvekili 1500 kişilik düğün yapıyor onu konuşsunlar

İstanbul Rumelihisarı'nda kiraladıkları yalıda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Koronavirüs önlemlerine uymadıkları için kendilerine tepki gösterenlere yanıt verdi. Aral, "Milletvekili 1500 kişilik düğün yapıyor, gitsinler onu konuşsunlar. Ayasofya'ya gelen 80 bin kişinin kaçı Korona'ya yakalanmış? Onu konuşsunlar." dedi.

Şevval Şahin'in düzenledikleri yalı partisi sonrası "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" sözlerine gelen tepkilere yanıt veren Yiğit Marcus Aral, "2-3 dizide oynamış kim varsa Instagram'dan bize sallıyor. Ama bizim partimize gelip korona olan yok. Genel olarak o haftalarda olan ve bizim tanıdığımı 5 veya 10 kişi Korona oldu diye konuşuluyor. Kimse 'Ben pozitifim' demiyor zaten" dedi.

Aral, sözlerine şöyle devam etti: "Gidip milletvekili 1500 kişilik düğün yapıyor, gitsinler onu konuşsunlar. Ayasofya'ya gelen 80 bin kişinin kaçı Korona'ya yakalanmış? Onu konuşsunlar. Bizi rahat bıraksınlar. Biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Normal doğum günü partisiydi. Evdeydik, mekanda da değildik. Bu tip şeyler normal. Benim hiçbir şeyimde yok. Sonuçlarım negatif. Sağlığımız yerinde."

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Marcus Aral, "İki dizide oynayan kendini tıbbi profesör zannediyor. Bize ahkam kesiyorlar. Herkes kendinden sorumlu. Bu salgın 65 yaş üstünü etkiliyor. Genç insanları etkilemiyor. Evinde yaşlı varsa dikkat edeceksin. Bize cahil diyenler Yeditepe Üniversite mezunu. Ben de gitmiştim bir sene. Kimse tıp profesörü değil yani. Sağlık Bakanı da değiller. Koronavirüs'ü de bir nezle gibi sonuçta. İsveç'e baksınlar. Okusun, öğrensinler. Orada bir şey yok. Biz saygımızdan yine de maske takıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la İstanbul Rumelihisarı’nda kiraladıkları yalıda doğum günü partisi düzenlemiş ve Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kerim Sabancı gibi pek çok isim davete katılmıştı.