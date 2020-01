Yalçın Topçu: Ana muhalefe yanlış yol izliyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz\'ın yaptığı açıklamalar üzerine, “Suriye ile ilgili görüşmelerin yapıldığı her masada söz sahibi bir taraf olan ÖSO\'yu terörist olarak adlandıran cehalet, gaflet ve dalalet dolu açıklamalar büyük Türk milletinin derin hafızasına kaydediliyor. Ana muhalefet 2019 için yanlış yol izliyor” dedi.

Topçu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ile yaptığı görüşmede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Topçu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın Türkiye’nin Afrin’de bir tuzağa çekildiğini iddiaları ve Özgür Suriye Ordusu ile ilgili yaptığı terörist benzetmesiyle ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine, “Silahlı kuvvetlerimiz tarafından milli iradenin onayı ve Başkomutanımızın talimatı ile gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ güvenlik, özgürlük, barış ve adalet harekatıdır. Buna karşı olan çevrelerin Türkiye düşmanı olduğu aşikar iken, 130\'dan fazla ülke tarafından tanınarak Suriye ile ilgili görüşmelerin yapıldığı her masada söz sahibi bir taraf olan ÖSO\'yu terörist olarak adlandıran cehalet, gaflet ve dalalet dolu açıklamalar büyük Türk milletinin derin hafızasına kaydediliyor. Ana muhalefet 2019 için yanlış yol izliyor. Bu siyaset şekli 2019\'da sandığa gömülmelerine sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘OPERASYON MEŞRUİYETİNİ ULUSLARARASI HUKUKTAN ALMAKTADIR’

Bölgeden son bir yılda Türkiye’ye terör örgütleri PKK, PYD-YPG ve DEAŞ tarafından 700’ün üzerinde saldırı gerçekleştirildiğini ve bununda birçok şehit ve gazi verilmesine, maddi manevi kayıpların yaşamamıza sebep olduğunu belirten Yalçın Topçu şunları söyledi:

“Bu sebeple \'Zeytin Dalı Harekatı’ meşruiyetini uluslararası hukuktan; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik 1624, 2170, 2178, sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51.maddesinden almaktadır. Dünyaya meşruiyet hesabı vermesi gerekenler, on binlerce kilometre ötelerden gelip bu toprakların altı için üzerinde yaşayan halkın etnik ve mezhep ayrımını körükleyerek tarafları silahlandırıp birbirine düşürenler ve bölgeyi kan gölüne çevirenlerdir.\"

‘HAREKAT BAŞARI İLE DEVAM ETMEKTEDİR’

Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 20 Ocak 2018 saat 17.00’da başlayan, Suriye’nin Afrin bölgesine yapılan, PYD-YPG, DEAŞ, KCK ve DHKP-C terör örgütlerini ve mensuplarını bölgeden ve sınırlarımızın yanından temizlemeyi, bölgeyi bölgenin asıl sahipleri olan Türkmen’e, Kürt’e ve Arap’a teslim ederek Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmayı amaçlayan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ Allah’ın izniyle başarı ile devam etmektedir. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa, büyük Türk milletine ve İslam ümmetine başsağlığı, Mehmetçiğimize Rabbimizden zafer niyaz ederim.”

FOTOĞRAFLI