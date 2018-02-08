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Kültür-Sanat

Yalçın Menteş'e saygı gecesi düzenlendi

 İSTANBUL,(DHA)- KARTAL Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş’i özel bir gecede seyircisiyle buluşturdu

08 Şubat 2018 14:34

 İSTANBUL,(DHA)- KARTAL Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş’i özel bir gecede seyircisiyle buluşturdu. Kangren hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen ve tedavi gören Menteş’e destek vermek amacıyla birçok ünlü isim de geceye katıldı.   

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yalçın Menteş’e Saygı” gecesi, Menteş’in tiyatro geçmişinin gösterildiği slayt gösterisi ile başladı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartal Lisesi ve Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi Mezunları Derneği’nin organize ettiği etkinliğe ünlü isimler Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Müfit Can Saçıntı sohbetleriyle, Soner Olgun ve Onur Akın da sevilen şarkılarıyla katkıda bulundu. Gecede Menteş ile anılarını anlatan oyuncu Rasim Öztekin izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

“SAĞLIĞIM ÇOK İYİ, TERAPİLERİM DEVAM EDİYOR”

Etkinlikte duygu dolu anlar yaşayan Menteş,” Kartal Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu böyle bir gecede gurur duydum. Benim için önemliydi. Geceye katılanlara teşekkür ediyorum. Her şeyden önemlisi sanatçı arkadaşlarıma destek oldukları için teşekkür ediyorum. Sağlığım çok iyi. Terapilerim devam ediyor. Kısa bir süre ara verdim ama halk ağzıyla tam gaz devam ediyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan genel detay

-Konuklardan detay

-Slayt gösterisi

-Sanatçılardan şarkı detay

 

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