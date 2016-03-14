Yalçın Küçük-Doğu Perinçek tartışmasından: Bizi Fethullah Gülen çıkardı, sen Tayyip gibi konuşuyorsun

Son dönemde aralarında sert tartışmalar yaşanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Prof. Yalçın Küçük, Ulusal Kanal’da Hulki Cevizoğlu’nun Ceviz Kabuğu programına katıldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Perinçek ‘’Biz Ergenekon’dan mücadale ede ede çıktık’’ derken, Küçük ‘’Bizi Fethullah Gülen çıkardı. Bizi Amerika çıkardı’’ görüşünü savundu. Doğu ve Güneydoğu’daki operasyonları eleştiren Küçük, Perinçek’e ‘’Sen Davutoğlu gibi, Sen Tayyip gibi konuşuyorsun, sen kimsin?’’ dedi. Perinçek ise ‘’Saçmalamayın’’ yanıtını verdi.

İkili arasındaki bir diğer görüş ayrılığı da HDP’li milletvekilleri için Meclis’e giden fezlekeler konusunda yaşandı. Perinçek, ‘’Bize göre HDP kapatılmalı. Suç işleyen milletvekilleri tutuklanmalı. PKK’ya destek veren belediye başkanları derhal görevden alınmalı. Terörle mücadele, demokrasi içinde verilmez. Terör örgütünün Meclis’e girmesine izin verilemez’’ derken, Yalçın Küçük ise, ‘’Ben milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını savunamam. Bugün HDP’yi kapatırsınız, yarın başka parti kurulur. Bu bir işe yaramayacak’’ açıklamasında bulundu.

Cevizoğlu’nun ‘’ABD’de Erdoğan’ın istifa etmesini istedi ABD’li eski büyükelçiler’’ yönündeki sorusuna üzerine Perinçek, ‘’Bu çok küstahçadır. Erdoğan’ı Türk milleti tahtından indirecektir’’ diye yanıt verdi. Küçük ise, ‘’Hâlâ IŞİD’e yardım eden Erdoğan’ı kim devirirse devirsin. Ben senin gibi Tayyip Bey’e bir şey söylendiğinde üzülmüyorum’’ dedi