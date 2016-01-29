Yalçın Küçük: Doğu Perinçek ve ekibi çok çok gerilemiştir, yobazlaşmıştır, cahilleşmiştir

Akademisyen ve yazar Profesör Yalçın Küçük, bugün yayınlanan bir söyleşisinde, Ergenekon Davası'nda birlikte yargılandığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında konuştu. Geçen hafta Ulusal Kanal’da yaptığı programın kaldırılmasının ardından Sözcü yazarı Oray Eğin’in konuyu köşesine taşımasını değerlendiren Küçük, ‘’Doğu Perinçek ve takımı çok çok gerilemiştir, cahilleşenler arasındadır’’ ifadelerini kullandı.

Oda TV’de yayınlanan söyleşide Deniz Hakan ve Okan İrtem’e konuşan Küçük’ün ilgili kısmı şöyle:

Oray Eğin, 24 Ocak Pazar günü Sözcü’de, Brooklyn’den, ezcümle, “Yalçın Küçük olmasa, hiç kimse bana Amerika’da Ulusal Kanal’ı izletemez”, diyordu; güzel, ancak bir noktayı ihmal ediyorlar. 11 Ocak programı için, izleyenlerin çoğu, “son program”, “the end of the programme”, demişler. Herkes, “Ulusal bu gece Yalçın Küçük’ü keser,” tahmini yapmış ve burada, birleşmişler. Bunun iki anlamı var: Demek, “az zamanda çok ve büyük programlar yapıyorduk”, izleyiciler bunu görmüşler. Bu, bir ve iki “Doğu Perinçek ve takımı” çok çok gerilemiştir ve bunu da biliyorlar. Demek “artık iyi programı keserler”; yeni adları da var.

Parlaktı, ama uzaktan, Türkiye’nin ne kadar cahilleştiğini görebiliyor mu, bilemiyorum; yobazlaşmak, cahilleşmektir. Ne yazık “Perinçek Partisi”, bunu “tarafı” anlamında kullanıyorum, çok çok cahilleşenler arasındadır. Ben, New York Times’ın başyazısını, “editorial” kaydını aktarıyordum; bunlar, çok zaman, Başkan’a hitap ederler ve Başkanlar da, bir tür uyarı sayarlar. Önemi buradadır. New York Times, Obama’ya, artık Erdoğan’ı ve tümüyle akepe’yi “at” diyordu ve bunu Kavm-i Türk’e duyurmak zorundaydım. Tabii “Kürt Gardaşları” da katıyorum.