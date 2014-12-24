Yalçın Akdoğan'dan 'Öcalan serbest kalacak' iddiasına açıklama

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan'ın "Çözüm süreci başarıya ulaşırsa Öcalan 2015 kongresine katılacak" ve KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın "ABD arabulucu olsun; müzakereye oturulmazsa ya iç savaş gelişir ya da darbe" şekindeki açıklamalarına kişisel Twitter hesabından yanıt verdi. Akdoğan şunları söyledi:

"Kandil’den yapılan gerçekdışı, zamansız, yersiz, tahrik edici açıklamalar sürece yarar sağlamaz. Anakronik bir hal... Ya geçmişte takılıp kalıyorlar, ya afaki bir geleceğe veya hayale savruluyorlar. Her sabah düne uyananlar bugünü yakalayamazlar, zamanı yaşayamazlar..."