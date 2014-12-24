KCK: Çözüm süreci başarıya ulaşırsa Öcalan 2015 kongresine katılacak

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, "çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması durumunda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2015 yılının Nisan ayında yapılması planlanan PKK’nın 12’nci kongresine katılacağını" öne sürdü.

DHA'da yer alan habere göre, Kuzey Irak’tan yayın yapan Rojnews ajansına açıklamalarda bulunan Karayılan, çözüm süreci ile ilgili adım atılmaması durumunda ise seçimden önce yeniden savaşa başlayacaklarını söyledi. Karayılan, şöyle devam etti:

“Son olarak Öcalan bize ve devlete çözüm için bir tasarı gönderdi. Bu elimize ulaştı. Bu tasarı üzerinde tartıştık. Bu çerçevede Kürt sorununun çözümü için biz hazırız. Öcalan çözüm tasarısında bazı şeyleri belirtmiş. Hakikatleri araştırma komisyonu ve müzakere başlarsa 15 Şubat'ta bu komisyonla konuşacağını söylemiş. Öcalan ‘Eğer süreç amacına ulaşırsa 15 Mart'ta Türk devletine karşı silahlı mücadeleyi durduracağız. PKK'nın büyük kongresini toplarız 15 Nisan'da Kuzey Kürdistan'daki gerilla güçlerinin ne olacağını tartışırız. Ya siyasi bir güç olur veya başka bir bölgeye geçip mücadele eder. Kongrede bununla ilgili karar verilir' demiş. Şu anda gündemimizde silah bırakma yok. Bu kongre toplandığında, süreç amacına ulaşırsa Öcalan da katılacak. Orada alınacak kararı uygularız.”