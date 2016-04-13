"Yalçın Akdoğan 'Sayın Öcalan bana da selam gönderse ne iyi olur' dedi" iddiası

Avrupa'da çıkan PKK'ya yakın yayın organı Yeni Özgür Politika'da çözüm sürecinde kilit rol oynayan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan hakkında tartışma yaratacak bir iddia gündeme getirildi. Akdoğan'ın çözüm sürecinde kilit rol oynadığının hatırlatıldığı analizde, Akdoğan'ın İmralı görüşmelerini yapan heyete "Sayın Öcalan, hep başkalarına selam gönderiyor. Bana de selam gönderse ne iyi olur!" dediği iddia edildi.

Odatv'de yer alan habere göre, Yeni Özgür Politika gazetesinde Baki Gül imzasıyla yayımlanan analizde, Akdoğan eleştirilirken şu ifadeler kullanıldı:

"İmralı görüşmeleri sırasında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’dan 'aferin!' beklentisi içindeydi. O süreçte siyasi iklim biraz farklı özellikte olduğu için, kendisini 'şirin' göstermek istiyordu. Sözüm ona süreci örgütleyen ve çözüme kavuşturmak için çaba gösteren biri olduğunu İmralı’ya giden heyete her seferinde ifade ediyor; hatta bir görüşmede 'Sayın Öcalan, hep başkalarına selam gönderiyor. Bana da selam gönderse ne iyi olur!' demiş; bu durum İmralı’daki bir görüşmede söz konusu bile olmuştu."