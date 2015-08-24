Yalçın Akdoğan: Güven ve istikrar AKP'nin tek başına iktidarına bağlı!

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Gördük ki bu son yaşananlarla Türkiye'de güven ve istikrarın güçlü olabilmesi, AK Parti'nin güçlü şekilde ve tek başına iktidarını devam ettirmesinden geçiyor" dedi

Akdoğan, eşi Aslıhan ve kızı Hatice Kübra ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de yaşayan annesi Fatma ve Reşit Akdoğan'ı ziyaret eden Akdoğan, burada akrabalarıyla bir süre görüştü. Akdoğan, ziyaret çıkışında, İlçe Kaymakamı İbrahim Özdel, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AKP ilçe Başkanı Mehmet Üstün ve köylülerle sohbet etti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan terörle etkin bir şekilde mücadele ediyor, diğer taraftan Türkiye bir seçime gidiyor. Bu süreçten Türkiye'nin güçlenerek çıkması lazım. Gördük ki bu son yaşananlarla Türkiye'de güven ve istikrarın güçlü olabilmesi, AK Parti'nin güçlü bir şekilde iktidarını devam ettirmesinden geçiyor. Birçok konu, AK Parti'nin varlığına ve güçlü olmasına endekslenmiş görünüyor. Bizde bunun bilincinde olarak sorumlu bir şekilde inşallah seçim sürecinde başarılı olarak, büyük Türkiye yolunda 2023 hedefine doğru yürüyeceğiz."