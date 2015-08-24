T24 LogoT24 Logo
Politika

Yalçın Akdoğan: Güven ve istikrar AKP'nin tek başına iktidarına bağlı!

'Gördük ki bu son yaşananlarla...'

24 Ağustos 2015 13:07

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Gördük ki bu son yaşananlarla Türkiye'de güven ve istikrarın güçlü olabilmesi, AK Parti'nin güçlü şekilde ve tek başına iktidarını devam ettirmesinden geçiyor" dedi

Akdoğan, eşi Aslıhan ve kızı Hatice Kübra ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de yaşayan annesi Fatma ve Reşit Akdoğan'ı ziyaret eden Akdoğan, burada akrabalarıyla bir süre görüştü. Akdoğan, ziyaret çıkışında, İlçe Kaymakamı İbrahim Özdel, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AKP ilçe Başkanı Mehmet Üstün ve köylülerle sohbet etti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan terörle etkin bir şekilde mücadele ediyor, diğer taraftan Türkiye bir seçime gidiyor. Bu süreçten Türkiye'nin güçlenerek çıkması lazım. Gördük ki bu son yaşananlarla Türkiye'de güven ve istikrarın güçlü olabilmesi, AK Parti'nin güçlü bir şekilde iktidarını devam ettirmesinden geçiyor. Birçok konu, AK Parti'nin varlığına ve güçlü olmasına endekslenmiş görünüyor. Bizde bunun bilincinde olarak sorumlu bir şekilde inşallah seçim sürecinde başarılı olarak, büyük Türkiye yolunda 2023 hedefine doğru yürüyeceğiz."

ETİKETLER

yalçın akdoğanakpak partitek başına iktidargüven istikrarseçimler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24