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Politika

Yalçın Akdoğan, 'Dolmabahçe zirvesinde Erdoğan'a bilgi verildi' iddiasını yalanladı

'Dolmabahçe haberi büyük bölümüyle çarpıtılmış ve uydurma bilgilere dayanmaktadır'

19 Temmuz 2015 21:05

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cumhuriyeti Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe zirvesinin her aşamasından haberdardı, HDP’lilerin her talebi anında telefonla kendisine iletildi ve onayı alındı" iddialarını yalanladı.

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Akdoğan, "Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan Dolmabahçe haberi büyük bölümüyle çarpıtılmış ve uydurma bilgilere dayanmaktadır. Haberde Sayın Cumhurbaşkanımıza atfen gündeme getirilen iddialar ise gerçekdışıdır" dedi.

 

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