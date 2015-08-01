Yalçın Akdoğan: Bu PKK ahlaksız, herkes haddini bilecek

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan AKP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Silah çekerek devletin güvenlik güçlerine, uyuyan polisi uyurken şehit ediyorlar bu nasıl bir kahpeliktir. Bu PKK ahlaksız. Herkes haddini bilecek. Herkes hukuk içerisinde hareket edecek" dedi.

Akdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

Bir yanda parmak sallayanlar var, bir tarafta silah sallayanlar. Bu ikisine de izin vermeyiz. Demokrasiyi bu ikisi de zehirler. Kimse devlete meydan okuyarak, hukuka meydan okuyarak, 'demokrasi içerisinde bir oyuncuyum' ben diyemez. Biz parti kapatmaya karşıyız ama 'ben sırtımı teröre, terör örgütüne dayadım' diyenler, onu kınayamayanlar, teşvik edenler, iş birliği yapanlar, bunlar elbette hukuk adına hesap vermek durumundadır. Bunları da bir birine karıştırmamak lazım. Sen gelip her türlü kötülüğü yapacaksın, vurup vurup kaçacaksın, sonra hukuk, yargı, demokrasi denildiğinde ağlamaya başlayacaksın.

'Tamam kardeşim süreci devam ettirelim de...'

Bazıları iyi niyetle diyorlar ki boş verin bunları süreci devam ettirin. Tamam kardeşim, süreci devam ettirelim de sen bunlara bir defa dönüp şunu dedin mi, 'Sen bu sürecin düşmanları ile niye iş yapıyorsun. Eğer başarılı olursan bu süreç ne olacak dedin mi? Sürecin aktörü mimarı Tayyip Erdoğan'a savaş açıyorsun. Bu süreç zarar görür dedin mi? Demedin. Zulümleri baskıları yapan terör örgütüne sen süreci zehirliyorsun, dedin mi? Demedin.' Bunların da artık konuşulması lazım.

Vurup kaçacaksın. Sonra hukuk yargı deyince ağlamaya başlıyorlar. Bizi kapatacaklar, onu yapacaklar. Arkadaşlar dibinde ot bitirmeyen zalim anlayış sensin. Bir Ak Parti tabelasına tahammül edemiyorlar. Silah çekerek devletin güvenlik güçlerine, uyuyan polisi uyurken şehit ediyorlar bu nasıl bir kahpeliktir. Bu PKK ahlaksız. Herkes haddini bilecek. Herkes hukuk içerisinde hareket edecek.

Bunların tek tek hesabı sorulacak. Nerede inleri varsa bulunacak. Biz sabır içinde tolerans içinde bir yere getirdik ama hep yalan söylediler suiistimal ettiler. Bu geçici bir durum da değildir söyleyeyim. Herkes ders alana kadar, hukuktan ders alana kadar böyle devam edecek. Kaosun olduğu yerde kimse yaşam hakkını sürdüremez. Kobani’de yıktılar yaktılar. Söz verdiler yol kesilmeyecek, yakılmayacaklar. Kaç kere söz verdiler. Türkiye ateş çemberinden geçiyor.Üzerimizde büyük bir yük var. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ben tekrar herkese teşekkür ediyorum.