Yalçın Akdoğan: Hiçbir terörist saldırı Türkiye'yi dize getiremez

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Suruç'ta patlama olduğu sırada Kobani'ye geçecek olan bir grup basın açıklaması için toplandığına dikkat çekerek, patlamada canlı bomba ihtimali üstünde durduklarını söyledi. HDP Milletvekili Leyla Güven ise, "Ölü sayısı için kuşkulu bilgiler veriliyor, grupta canlı kalmadığı söyleniyor" açıklamasında bulundu. AKP Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya ise, "Çok kısa süre içerisinde biz de Suriye'ye yada başka ülkelere benzeyebiliriz" açıklamasında bulundu. Şanlıurfa Suruç’ta meydana gelen saldırıya bir tepki de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Akdoğan, "Hiçbir terörist saldırı Türkiye'yi dize getiremez" dedi.

Akdoğan, şunları söyledi:

"Hiçbir terörist saldırı Türkiye'yi dize getiremez, birlik-bütünlüğümüzü sarsamaz. Sağduyu içinde bu kirli oyunu bozacağız."

Şanlıurfa Valiliği tarafından 28 vatandaşın hayatını kaybettiğinin açıklandığı saldırıda, ölü sayısının 30 olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Suruç'taki saldırı hakkında "Suruç'taki hain saldırı yüreklerimizi yaktı. Gencecik evlatlarımızı kaybetmenin acısı tarifsiz. Terörü ve onu besleyenleri lanetliyorum" dedi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesi merkezinde bir kültür merkezinde patlama oldu. Güvenlik yetkilileri patlamada ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Buldan, Reuters'a yaptığı açıklamada, patlamanın Amara Kültür Merkezi önünde olduğunu söyleyerek, patlama olduğu sırada Suriye'de Kobani'ye geçecek olan gençlerin basın açıklamasının olduğunu kaydetti ve, "Canlı bomba ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.

'Net bir bilgi yok'

Çoğunlukla İstanbul'dan gelen Türk ve Kürt gençlerin Kobani'ye geçmek için en son kendisinden yardım istediğini belirten Buldan, bu gençlerin Kobani'de 3-4 günlük etkinlik çerçevesinde kütüphane, park ve orman yapmayı planladıklarını kaydetti. Buldan, ölü ve yaralı sayısı hakkında şu an ellerinde net bir bilgi olmadığını da belirtti. Suruç Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani kentine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

'Grupta canlı kalmadığı söyleniyor'

Habertürk canlı yayınına katılan HDP Milletvekili Leyla Güven, "Ben yoldayım 15 dakika sonra orada olacağım. Katliam büyük. Canlı bomba olma ihtimali çok yüksek. Yaralılar bile parçalanmış. Bu katliamı planlayanlar tarihte lanetlenecekler. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da güvenlik sağlanamamışsa bunun sorumluluğu gerçekten ağırdır, hesabı verilecektir. Çok büyük bir katliam yaşandı. Ölü sayısı için kuşkulu bilgiler veriliyor, grupta canlı kalmadığı söyleniyor" açıklamasında bulundu.

'Suriye'ye benzeyebiliriz'

AKP Mersin Milletvekili Muhsin Kızılaya ise şunları söyledi:

"Bugün teröre şiddete bombaya silaha karşı omuz omuza durmanın günüdür. Kendi siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakarak, allah korusun can kaybı hakkında net bilgiler yok ama 10 kişinin öldüğü bilgisi var. Bu sayı artarsa bu ülke bunu ne kadar kaldırabilir? Bir ateş çemberi içinde yaşadığımızı biliyoruz. Biz de diyoruz ki baştan beri biz ülkemizi ateş çemberinin dışında tutuyoruz, bu ateşin kıvılcımların buraya gelmemesi için bir şeyler yapma, iç barışı muhafaza etmek, silaha dayalı ortaya çıkacak bir fikre kapılmamak, çok kısa süre içerisinde biz de suriye'ye yada başka ülkelere benzeyebiliriz.

Ortadoğu'nun demokratik tek ülkesiyiz. Bu istikrarı bu barışı hakikaten de nasıl desem kıskanan bir sürü güç var, yapılanma var. Yanıbaşımızda allah adına bomba patlatan cani örgüt var, öte yandan silahtan tekrar bahsedenler var. Bugün PKK yetkilisi silahlanın çağrılarını yapanlar var. Bütün bunlara karşı, siyasi düşüncelerimizi, dini inanışlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Bu bir katliamdır. Bu katliamın benim siyasi görüşümden başkasına yapılmış olması bunun katliam olduğnu değiştirmez. Hepimiz el ele verip şiddetli bir karşı duruş sergilemeliyiz."