Yalçın Akdoğan: Şimdi timsah gözyaşı döküyorlar

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Twitter hesabından, "AK Parti'yi iktidardan düşürme misyonunun perdelemesiyle Süreci ve İmralı'yı bitirme rolü alanlar şimdi timsah gözyaşı döküyorlar" diye yazdı.

Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yalçın Akdoğan, "HDP'yi Çözüm Süreci'nin düşmanı, statüko cephesinin projesi yapanlar, gelinen durumun sorumlusudur. HDP tabanı bu taşeronlardan hesap sormalıdır. AK Parti'yi iktidardan düşürme misyonunun perdelemesiyle Süreci ve İmralı'yı bitirme rolü alanlar şimdi timsah gözyaşı döküyorlar" ifadesini kullandı.

Akdoğan, "Bölgede PKK'nın baskı ve şiddetine maruz kalan Kürtler iradesine musallat olanlara karşı artık sesini daha yüksek sesle çıkaracaktır." diye de ekledi.