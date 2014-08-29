'Yalçın Akdoğan, Beşir Atalay'ın ayakkabısını giyebilecek mi görmek gerek'

Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığında kurulan 62. Hükümet’in gündemindeki en önemli başlıklardan biri çözüm süreci olacak. Sürecin başlangıcından bu yana hükümet içindeki en önemli yürütücüsü durumunda olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yeni hükümette yer almazken, Atalay’ın yerine Yalçın Akdoğan'ın atandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “Hükümetin yaklaşımı değişmez ancak Yalçın Akdoğan şimdi böyle bir testten geçecek” şeklinde konuştu.

Radikal'de yer alan habere göre, hükümetin çözümle ilgili tutumunun ve kararının karakteristik olduğunu ve herhangi bir değişikliğe uğramasını beklemediklerini belirten Kürkçü, "Ancak Akdoğan’ın Atalay’dan daha dar bir yerden sürece baktığını ve bir önceki dönemde de topyekun imha zihniyetini yansıttığını biliyoruz. O yüzden şimdi Atalay'ın rolüne geçmesi kolay olmaz. Atalay daha kamuoyuna daha uzlaşmacı olarak yansıyordu ve müzakereci taraf olarak bizce de böyle görülüyordu. O neyin olmayacağını değil neyin olacağını konuşuyordu. Akdoğan şimdi böyle bir testten geçecek. Atalay’ın ayakkabısını giyebilecek mi? Onu bekleyip görmek gerekir..."