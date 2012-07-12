Yalancıyı gözünden tanımak yalan oldu

Bilim insanları, inanılanın aksine bir insanın yalan söylediğini gözlerinden anlamanın mümkün olmadığını tespit etti

Pek çok filmde, yalan söyleyen bir kişinin göz hareketlerinden anlaşılabileceğini gösteren sahnelere yer verilir. Ancak bir araştırma gerçeğin daha farklı olduğunu ortaya koydu.

Edinburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, yalan söyleyen kişilerin şimdiye dek kabul edilen tezin aksine göz hareketlerine bakarak anlaşılamayacağı sonucuna vardı. Araştırmacılardan Caroline Watt, konuşurken sağ ya da sol gözü yukarı kaldırmanın yalan söylemekle kesinlikle ilişkilendirilemeyeceğini belirtiyor.

Ocean's Eleven ya da Arabulucu gibi filmlerde, yalan söyleyen kişilerin göz hareketlerinden tespit edildiği sahneler vardır. Watt, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çoğu kişi, belirli bazı göz hareketlerinin yalanın bir işareti olduğuna inanır ve bu iddia iletişim fakültelerinde de öğretilir. Ancak bizim araştırmamız bunu doğrulamıyor” şeklinde konuştu.

NLP tekniği

Göz hareketlerinin yalanı ortaya çıkaracağı tezi kısa adı NLP olan Neuro Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) tekniğinden geliyor. İletişim kurslarında katılımcılara, karşılarındaki kişilerin hareketlerini belirli bazı kurallara göre analiz etmeleri öğretiliyor. NLP tekniğine göre, bir insan sağ gözüyle yukarı bakınca yalan, sol gözüyle yukarı bakınca doğruyu söylüyor. (Deutsche Welle Türkçe)