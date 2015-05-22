Karşınızdaki kişinin yalan söylediğini yakalamanın 10 yolu

Siz çok iyi bir yalancı olabilirsiniz, peki ya sandalyede başka biri oturuyorsa ve siz gerçeği öğrenmek istiyorsanız?

Kız arkadaşınız gerçekten kardeşi ile mi sinemaya gitti yoksa eski erkek arkadaşı ile mi? İş arkadaşınız işe yardım etmesi için attığınız mesajı gerçekten almadı mı? Araba satıcısı fiyat konusunda dürüst mü?..

Yalan makinesinden geçmedikleri takdirde, doğruyu bilemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bazı teknikler kullanarak size yalan söylenip söylenmediğini anlayabilirsiniz.

10 maddede derlenebilecek taktikler şöyle:

1-Kişinin gülümsemesini inceleyin

Zorla yapılan gülümsemeler sadece ağızla yapılır. Rahatmış gibi görünmesine rağmen gerilimi ya da gerçek anlamda mutlu olmadığını anlayabilirsiniz. Zoraki gülümsemelerin çoğunda dişler gözükmez, gerçek gülümsemelerin çoğundaysa az da olsa görülür. Gerçek gülümseme ağızla değil, yüzle yapılır. Gözler kısılır, dişler görülür, gamzeler ortaya çıkar. Çok az insan gerçek ve sahte gülümsemesini senkronize edebilir.



2- El, kol ve bacaklara dikkat!

Yalan esnasındaki gerilim sebebiyle hareketsiz, katı veya suni hareket içinde olabilirler. Eller kavuşuk, ellerle kafa taranıyor, kulak ve burunla oynanıyor gibi yapılmaktadır. El açık şekilde göğüs ve kalbe doğru hareket etmiyordur.





3-Terliyor mu?

Yalan söyleyenler yalanlarından fazla ter atarlar.



4-Gerekli gereksiz çok fazla şey söylüyorlar mı?

Söylüyorlarsa çaresizlik içinde sizi kendilerine inandırmaya çalışıyorlardır.





5-Gözbebeklerinin hareketlerine bakın

Yalan söyleyenler doğrudan göz kontağına geçmek istemezler. Çok göz kırpmya başlayabilirler. Sağ elini kullanan birine soru sorduğunuzda gözbebeği sağa kayarsa birşey hatırlamaya çalışıyordur, sola kayarsa pratik zekasını kullanıp uyduracak demektir. Sol elini kullananlar için tam tersi geçerlidir.

6- Duygusal olarak inceleyin

Duygular geriden gelirler, normalden uzun süre kalırlar ve birden dururlar. Bu yüzden kişinin bazen söylediğiyle heyecanı birbirini tutmayabilir.





7- Sorularınıza tepkisini yakından izleyin

Yalancılar kendilerini rahatsız hissettikleri için ya vücutlarını başka yöne çevirmeye veya kaçmaya çalışırla ya da sizinle aralarında bir nesne koymak isterler.Suçsuzlar saldırıya, suçlular anında savunmaya geçerler.





8-Kelimeleri kasıtlı kullanıp kullanmadıklarını düşünün

Bazı söylemler ipuçları verir:



* Sizin kelimelerinizi tekrarlayarak cevap verirler.



* Hiçbirşeyi küçültmezler.



* Doğrudan cevaplardan kaçınırlar , yuvarlak ve genel cevap verirler.



* Çok fazla konuşarak sizi ikna etmeye çalışırlar.



* Monoton bir tonda konuşurlar.



* Kötü cümleler kurarlar.



* Konuyu amacından saptırmak için espri ve alaya kaçabilirler.



9- Konuşamaya başlamadan önce kısa bir sessizlik anı meydana getirin. Kişinin ne kadar rahatsız olup olmadığını inceleyin.





10- Konuyu birden değiştirin

Suçsuz insan konunun değiştirilmesinden rahatsız olup geri dönmek isteyecek, yalancı ise kurtulduğunu düşünecektir.