Yakup son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Asmalımescit'in ünlü mekanı, kültür-sanat camiasının uğrak yeri Yakup 2'nin sahibi Yakup Arslan bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

63 yaşında hayatını kaybeden Yakup Arslan Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazında düzenlenecek dini törenin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Asmalımescit’in simge adı, Yakup 2 meyhanesinin sahibi Yakup Arslan, dün tedavi görmekte olduğu Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 63 yaşında yaşama veda eden Yakup Arslan, bugün saat 13.00’da Asmalımescit Yakup 2 Meyhanesi’nden uğurlanacak. Daha sonra Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yakup Arslan’ın ölümü, Asmalımescit’in müdavimlerinin yanı sıra tüm kültür, sanat ve basın dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Yine Asmalımescit’in simge adlarından ve Refik meyhanesinin sahibi Refik Arslan’ın yeğeni olan Yakup Arslan, 1975’te amcası vasıtasıyla Rize’den İstanbul’a gelmiş, bir süre Refik’te çalıştıktan sonra Yakup Restoran’ı, daha sonra 1982’de de bugünkü Yakup 2’yi açmıştı. Yakup Arslan, her iki meyhanesini de İstanbul’un özellikle kültür, sanat ve basın dünyasının uğrak yeri yapmayı başarmıştı.

Yakup Arslan’ın, gece geç saatlerde hâlâ oturan müdavimler için yüksek sesle “Gençler, yay vaziyetleri!” deyişi belleklere kazınmıştır. Pek çok öykü ve romanda da anılan Yakup 2’nin bir Alman besteci tarafından senfonisi de yazılmıştı.



Kültür, sanat ve basın dünyasından, Avni Arbaş’tan Gürdal Duyar’a, Edip Cansever ve Patriyot Hayati’den Can Yücel’e, Aydın Emeç’ten Mehmet Sönmez’e, Çetin Özbayrak’tan Ferit Erkman’a, Selim İleri’den ressam Sali’ye, Hüseyin Baş ve Ali Sirmen’den Onat Kutlar’a, Erdal Öz’den Celal Üster’e, Atıl Ant’tan Okay Gönensin’e sayısız isim Yakup’un müdavimleri arasında yer aldı. Yakup Arslan, Edip Cansever’in dizelerinde de canlanmış ve “Çağrılmayan Yakup” adlı kitabına adını vermişti.

Yakup 2’nin duvarlarında yıllardır mekanın müdavimi olan ünlü sanatçıların, edebiyatçıların, gazetecilerin fotoğrafları, yapıtları ve sergi afişleri yer alır.



Yakup Arslan, son dönemde Yakup 2’yi oğulları Yıldıray ve Ufuk Arslan’a devretmişti.

Yakup Arslan’ın yakın dostlarından ressam Muzaffer Akyol, Yakup’un bir okul, bir üniversite olduğunu vurgulayarak, “Bu ülkenin en aydın insanları özellikle sanatçıları ve gazetecileri orada buluşur. Yakup, sadece meyhane değildi, meyhanenin ironisinde büyük bir enerji paylaşan insanların merkeziydi. Çocuklarının bunu devam ettireceğine inanıyorum.Yakup, paylaşmayı seven bir insandı. Tırnaklarıyla kazıyarak, büyük bedeller ödeyerek güzellikler yarattı. Parası olmayanın muhabbetine mani olmadı. Orası evimiz gibidir, insan evine gitmemezlik yapabilir mi? Her akşam Yakup’a uğrardım. İnsanlar tatile gidip nasıl dinleniyorsa biz de Yakup’a gidip dinlenirdik. Bu mekânla bir dünya kurdular. Orası bir geçitti, iletişim geçidiydi. İstanbul köprüleri gibi, Asya ve Avrupa’yı bağlar gibi. Can Yücel, Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü Dağlarca... Bütün bu portreleri gözünüzün önüne getirin, bakın ne çıkacak? İşte Yakup böyle bir mekân” dedi.