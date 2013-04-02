İstanbul Yakup'unu kaybetti!

Asmalımescit'in ünlü mekanı, kültür-sanat camiasının uğrak yeri Yakup 2'nin sahibi Yakup Arslan (63), bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Kimilerinin ‘entelektüel meyhane’ dediği Yakup 2’nin sahibi Yakup Arslan bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Özellikle medya ve edebiyat çevresine uzun yıllardır hizmet veren mekan, Asmalımescit’in simgesi olarak da anılıyordu.

Yine aynı muhitte bulunan Refik’in sahibi Refik Arslan’ın yeğeni olan Yakup Arslan, 1975 yılında amcası vasıtasıyla Rize’den İstanbul'a gelmiş, bir süre Refik’te çalıştıktan sonra önce Yakup 1’i, hemen ardından da 1982 yılında Yakup 2’yi açmıştı. Ne var ki, Yakup 1 bir süre sonra kapanmış, Yakup Arslan da ikinci mekânını bugüne kadar ayakta tutmuştu.

Duvarlarında geçmişten bugüne mekânın müdavimi olan ünlü sanatçıların, edebiyatçı ve gazetecilerin fotoğraflarını, afişlerini barındıran mekân, aynı zamanda İstanbul’da gündelik hayatın peşine düşen turistlerin de gözdesi. Yakın zamana kadar gece boyu elinde kadehiyle masalar arasında dolaşıp müşterileriyle ilgilenen Yakup, bir süredir işleri oğulları Yıldıray ve Ufuk’a devretmişti.

63 yaşında hayatını kaybeden Yakup Arslan yarın (3 Nisan 2013) Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazında düzenlenecek dini törenin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.