Yaklaşık 2000 yıldır zamanın durduğu antik Pompeii’de fast food restoranın atası bulundu

İtalya'nın Napoli kenti yakınında MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu lavlar altında kalan, hâlâ kısmen gömülü olan Pompeii'de sürdürülen arkeolojik kazılar sonucunda antik Roma kenti Pompeii'de fast food restoranın atası ortaya çıkarıldı.



Sputnik’in haberine göre, iki sokağın kesişiminde yoldan geçen Romalılara sıcak yiyecek-içecek sunan dükkânın, fresklerle süslü olması dikkat çekti. Latince 'sıcak içecek tezgâhı' anlamına gelen 'termopolium'un önünde parlak renkli fresklerle süslenmiş dairesel bir tezgâh bulunuyor.

2000 yıllık yiyecek izleri

Tezgâhın deliklerine konulan ve sıcak yiyecek içeren derin pişmiş toprak kavanozların bazılarında yaklaşık 2000 yıllık yiyecek izlerine rastlandı.

Freskler arasında satılan yiyeceklerin içeriğini oluşturan tavuk ve avlanıp baş aşağı asılmış ördekler gibi tasvirler de yer alıyor. Burada süslü bronz su kabı, yahni ve çorba pişirmek için kullanılan seramik kavanozlar, şarap şişeleri ve amforalar da bulundu.



