Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tüm dünyada staj yapabilecek

LEFKOŞA, (DHA)-KUZEY Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–Medical Students’ Associations of Northern Cyprus), dünya genelindeki tıp öğrencilerini temsil eden Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’nun Staj Değişim Programı\'na öğrenci göndermek üzere kontrat imzaladı. İki birlik arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’tan staj programına öğrenci gönderilecek ve staj değişim öğrencileri de ülkemizde misafir edilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi\'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve adadaki tıp öğrencilerini temsilen Kanada’nın Quebec kentinde gerçekleşen 67. IFMSA Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu Ağustos ayı toplantısı Genel Kurulu’na katıldı.

Genel Kurulda gerçekleştirilen staj ve araştırma değişim fuarında Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’ni temsilen yer alan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Parla Ulual ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Arda Atamtürk, Kıbrıs adası ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tanıtan sunumlar gerçekleştirdiler. Yaptıkları sunumla Avrupa ve Amerika bölge ülkeleri başta olmak üzere pek çok dünya ülkelerinin ilgisini üzerlerine toplayan Kuzey Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği, 19 ülkeden 24 öğrencilik kontenjanla staj değişimi öğrencisini bir ay süreyle misafir etmek ve Kuzey Kıbrıs’tan öğrenci göndermek üzere kontrat imzaladı. Staj programına sınavla seçilecek olan öğrenciler bir ay boyunca tercih yaptıkları bölümlerde hem teorik ve pratik eğitim alarak akademik gelişimlerine katkıda bulunacak hem de farklı ülkelerin sosyal, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatına sahip olacak. İmzalanan kontrat uyarınca Almanya, Azerbaycan, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Hırvatistan, İtalya, İspanya (Katalonya), İsveç, Macaristan, Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna’dan öğrenciler staj değişimi programıyla KKTC\'ye gelecek.

\"HEDEF TAM ÜYELİK VE ARAŞTIRMA DEĞİŞİMİNİ AKTİFLEŞTİRMEK\"

Halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları ve barış, tıp eğitimi gibi konularda da aktiviteleri bulunan ve iki bin beş yüzden fazla tıp öğrencisini temsil eden Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’nda yer alan araştırma değişiminde de aktifleştirmek için çalışmalar yürütüyor. Tıp öğrencilerinin farklı ülkelerde bilimsel araştırmalara katılarak kendilerini geliştirmelerini sağlayan birlik, Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’na aday üye konumundan tam üye konumuna yükselmeyi hedefliyor.

BAŞARILAR MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI İLE PAYLAŞILDI

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Parla Ulual ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Arda Atamtürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’i makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.

DOÇ. DR. İRFAN GÜNSEL: GURUR VERİCİ BAŞARILAR GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR

Ziyarette konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanında hayatın hemen her alanında çağın niteliklerine uygun birer sağlık insanı olmalarına öncülük eden Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin elde ettiği başarıları tebrik etti.

Birliğin Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’na tam üyeliğinin sağlanabilmesi için üniversite olarak gerekli desteği sağlayacaklarını belirten Doç. Dr. İrfan Günsel, tıp fakültesi öğrencilerini dünyadaki tüm üniversitelerin tıp fakültelerine ulaşma olanağı sağlanmasının gurur verici olduğunu söyledi.

PROF. DR. ŞANLIDAĞ: “ YÖNETİM OLARAK DESTEKLERİMİZ SÜRECEK”

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında federasyon bünyesine katılarak henüz aday üye konumunda olduğunu ve iki yıl süren sıkı çalışmaları sonucunda Staj Değişimi programında aktiflik kazandığını aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, birliğin çok önemli misyona sahip olduğunu ve birliğin hayata geçirmeyi düşündüğü birçok projeyi yönetim olarak desteklediklerini, öğrencilerle iletişimde daima birer mentor gibi hareket ettiklerini belirtti.

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Öğrenci Dekanlığı öğrenci kulüp ve birlikleri ile işbirliği halinde birçok etkinliğe imza attığını ve bu tarz toplantılara katılımı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

(FOTOĞRAF)