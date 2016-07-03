Yak bütün fotoğrafları: Gökhan Gönül’ün ‘kanlı’ forması Fenerbahçe Müzesi’nden kaldırıldı

Fenerbahçe’de geçirdiği dokuz sezonun ardından Beşiktaş’a imza atan Gökhan Gönül’ün ‘kanlı’ forması, sarı-lacivertli taraftarların isteği üzerine sergilendiği kulüp müzesinden kaldırıldı.

Dokuz15'te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin 2 Mayıs 2013’te Lizbon’da Benfica ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçının 57’nci dakikasında ceza sahası içine gelen ortaya müdahale etmek isterken, arkasında bulunan Gaitan'ın ayağının başına gelmesiyle ciddi bir sakatlık geçiren Gönül’ün kanlar içinde kalan forması kulüp müzesine taşınmıştı.