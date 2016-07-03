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Spor

Yak bütün fotoğrafları: Gökhan Gönül’ün ‘kanlı’ forması Fenerbahçe Müzesi’nden kaldırıldı

Gökhan Gönül, Benfica maçında başına aldığı darbeyle yerde kalmıştı

03 Temmuz 2016 18:53

Fenerbahçe’de geçirdiği dokuz sezonun ardından Beşiktaş’a imza atan Gökhan Gönül’ün ‘kanlı’ forması, sarı-lacivertli taraftarların isteği üzerine sergilendiği kulüp müzesinden kaldırıldı.

Dokuz15'te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin 2 Mayıs 2013’te Lizbon’da Benfica ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçının 57’nci dakikasında ceza sahası içine gelen ortaya müdahale etmek isterken, arkasında bulunan Gaitan'ın ayağının başına gelmesiyle ciddi bir sakatlık geçiren Gönül’ün kanlar içinde kalan forması kulüp müzesine taşınmıştı.

 

 

 

 

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Gökhan GönülFenerbahçeBenficaUEFA Avrupa LigiYarı FinalNicolas Gaitan

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