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Spor

"Gökhan Gönül'le polemik yapan karşısında Beşiktaş'ı bulur"

Fikret Orman, Gökhan Gönül'ün Beşiktaş ailesinin bir üyesi olduğunu söyledi

01 Temmuz 2016 23:18

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Gökhan Gönül bu dakikadan sonra ailemizin bir mensubudur. Oyuncumuzla alakalı polemik olacak durumlarda herkesin karşısında Beşiktaş'ı bulacağını bilmesini isterim." dedi.

Vodafone Arena'da, gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Biz Gökhan'ı Fenerbahçe'nin kaptanı diye değil, önemli bir oyuncu olduğu için kadromuza kattık. Gökhan Gönül milli takımın önemli bir oyuncusu. Bizim de beğendiğimiz bir isim. Gökhan'ı takımımızda görmekten dolayı Beşiktaşlılar olarak mutluyuz. Gökhan Gönül bu dakikadan sonra bizim ailemizin bir mensubudur. Oyuncumuzla alakalı polemik olacak durumlarda herkesin karşısında Beşiktaş'ı bulacağını bilmesini isterim."

 

"Mario Gomez'in kalmasını istiyoruz"

 

Transfer gelişmelerini de değerlendiren Orman, Mario Gomez'le görüşmelere başlayacaklarını belirterek, "Gomez'in kalmasını istiyoruz ama B planımız da var. Beşiktaş'ın tek alternatifi Gomez değildir. Alternatif isimlere de bakıyoruz. Gomez transfer sürecini uzatarak bizim de o sürece uymamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

 

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