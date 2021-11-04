Yahya Abdul-Mateen II: 'Matrix 4', orijinal üçlemeden daha komik olacak

Yeni Matrix filminde Morpheus karakterinin gençliğini canlandıracak olan oyuncu Yahya Abdul-Mateen II, film hakkında konuştu. Oyuncu GQ Magazine’e verdiği söyleşide, "The Matrix Resurrections"ın orijinal seriden daha komik olacağını belirtti.

Kayıp Rıhtım'ın The Independent'tan aktardığına göre, Abdul-Mateen II, yeni filmin tonunun, diğerlerinden biraz daha farklı ve eğlenceli olacağını ifade etti. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda da, yeni filmin seriyi yepyeni bir bakış açısıyla buluşturacağını söylemişti.

"Matrix 4 ve Candyman çok farklı yapımlar değiller"

Yahya Abdul-Mateen ayrıca geçen yaz vizyona giren Clive Barker uyarlaması "Candyman" (Şeker Adamın’ın Laneti) ile "Matrix 4"ü kıyaslayarak, “Çok farklı değil. Her ikisi de sevilen klasikler. Büyük bir kusursuzluk beklentisiyle geliyorlar ve izleyiciler onları görmek için sabırsızlanıyor. Ve bunun parçası olmak güzel” dedi.

Seriye, Neo rolüyle Keanu Reeves, Trinity rolüyle Carrie-Anne Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle de Daniel Bernhardt geri dönüyor. Filmin kadrosuna dahil olan yeni isimler arasında ise Yahya Abdul-Mateen II'in yanı sıra, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci ve Brian J. Smith yer alıyor.

"Matrix Resurrections", 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak. Yönetmenliğini orijinal seriden Lana Wachowski’nin üstlendiği yapım, 18 yaş sınırı ile vizyona girecek.