Yahudiler Yom Kipur'u kutluyor

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Yahudi cemaati bugün Yahudi takviminin en önemli bayramı Yom Kipur'u kutluyor. Yahudi geleneğine göre bu bayramda işe gidilmez, oruç tutulur ve sinagoga gidilir.

Yom Kipur, Yahudi takvimine göre Roş Aşana'dan sekiz gün sonraya denk gelir ve Yahudilikteki On Pişmanlık Günü'nü tamamlar.

Türk Musevi Cemaati resmi sayfasındaki bilgilere göre, Yom Kipur, ruhun arındırıldığı, geçmiş yılın günahları için özür dilendiği bir gün. Bu günde özel olarak düzenlenmiş bulunan dualarla sinagoglarda Tanrı'ya yakarılarak günahların bağışlanması için dua edilir. Yom Kipur, Musevi bireyin bir yandan olumsuz davranışlarda bulundukları hemcinslerinden özür dileyerek kendilerini bağışlattıkları, bir başka yandan da Tanrı'ya karşı geldikleri için O'nun merhametine ve bağışlayıcılığına sığındıkları bir gündür.

Yom Kipur'da aynı Şabat gününde olduğu gibi hiç bir iş yapılamaz. Yahudiler o gün yemek yemez ve (su dahi) içmez. Bu, önceki akşam güneş batmadan başlayıp ertesi gece biten 25 saatlik bir oruçtur.

Yıkanmak, kozmetik veya parfüm gibi maddeleri vücuda sürmek, deri ayakkabı giymek ve cinsel ilişki Yom Kipur'da yasaktır. Ancak bu kısıtlamaların her hangi biri, hayati veya sıhhi tehlike yaratırsa kaldırılır. Mesela dokuz yaşından küçük çocukların ve lohusaların (hamilelik süresince ve doğumdan 3 gün sonrasına kadar) oruç tutması kendileri istese bile yasaktır.

Bayramın büyük bölümü sinagogda duayla geçer. Bu bayramda saflığı simgeleyen beyaz giysiler giymek adettir, insanlara günahlarının kar gibi paklanacağını hatırlatır. Bazı erkekler, ölülerin birlikte gömüldüğü uzun beyaz gömlek (kitel) giyerler.

Yahudi takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana için çok sayıda siyasi tebrik mesajı yayınlarken, şimdiye kadar Yom Kipur için siyasilerden tebrik mesajı yayınlanmadı.