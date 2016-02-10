Yahudi temsilcilerle yapılan toplantıya dair Netanyahu: Türklerin neler söylediğini duymak isterim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Saray'da bir araya geldiği Türkiye ve ABD’nin önde gelen Yahudi temsicilerle yaptığı içeriği açıklanmayan toplantında neler konuşulduğunu merak ettiğini söyledi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; Malcolm Hoenlein başkanlığındaki heyet İsrail'deki temaslarının ardından dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından da kabul edildi.

Konuyla ilgili bir soruya cevap veren Netanyahu, "Malcolm, birçok liderle görüştü. Türklerin ona ne söylediğini duymak isterim. Tüm komşularla ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz fakat bu iki yönlü bir cadde." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Türk müzakerecilerin bugün de Cenevre'de yapacağı iddia edilen görüşmeler kapsamında şu ana kadar birçok konuda mutabakata varıldı fakat Türkiye'nin, Gazze ablukasının kaldırılması şartı ile İsrail'in, 'Hamas Türk topraklarında faaliyette bulunmamalı' taleplerinde anlaşmazlıklar var.