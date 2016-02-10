Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi cemaatlerini Saray'da ağırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye ve ABD’nin önde gelen Musevi cemaati liderleriyle ‘Ak Saray’da bir araya geldi. İçeriği açıklanmayan toplantı bir saat sürdü.

Erdoğan, Türk Musevi Cemaati Lideri İshak İbrahimzadeh ve ABD’nin önde gelen Musevi kuruluşlarının çatı örgütü ‘Conference of President’ heyetini kabul etti.

Aynı heyet daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve bir saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın katıldığı güvenlik zirvesine geçti.