Yahudi mezarlığına saldırı

Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki Yahudi kabristanında bulunan yüzlerce mezar taşı meçhul kişilerce devrildi ve tahrip edildi. Mount Carmel mezarlığında bulunan kısmen yüz yıllık mezar taşlarının parçalandığı öğrenildi. Haham tarafından bir televizyon kanalına yapılan açıklamada, darmadağın edilen 500 dolayındaki mezarın bir kısmında Quäker tarikatına mensup kişilerle Müslümanlara ait olduğu belirtildi.

Olayın perde arkasını aydınlatma çalışmalarına ve faillerin aranmasına başlandığı açıklandı. Yahudi ayrımcılığıyla mücadele derneği, mezarları tahrip edenlerin yakalanmasına yardımcı olanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü mezarlığın tahrip edilmesinin şok edici ve tedirginliğe yol açan bir olay olduğunu söyledi.

ABD’de Yahudi düşmanlığı artıyor

Bir hafta önce de Missouri eyaletinin St. Louis şehrindeki Yahudi mezarlığı tahrip edilmişti. ABD’deki Yahudi kuruluşları, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasından sonra aldıkları tehditlerin arttığını açıklamıştı. ABD’deki aşırı sağcı Trump taraftarları arasında ırkçı ve Yahudi düşmanı ideolojiyi benimseyen çok sayıda kişi olduğu belirtiliyor. Başkan Trump ırkçı ve Yahudi düşmanı olmadığını söylemiş ve Yahudi düşmanı eylemlerin artmasını ‘korkunç’ ve ‘ürkütücü’ bir gelişme olarak değerlendirmişti. Başkan Trump, “Yahudi cemaatlerini hedef alan tehditler nefret, önyargı ve kötülüklerin kökünü kazımak için çok şey yapılması gerektiğini gösteriyor”, demişti.

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DW, afp/AG, GA