T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Yahudi mezarlığına saldırı

Missouri'den sonra ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Yahudi mezarlığı da tahrip edildi. Yahudi düşmanlığının artması Trump yönetimini endişelendiriyor.

27 Şubat 2017 16:51

Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki Yahudi kabristanında bulunan yüzlerce mezar taşı meçhul kişilerce devrildi ve tahrip edildi. Mount Carmel mezarlığında bulunan kısmen yüz yıllık mezar taşlarının parçalandığı öğrenildi. Haham tarafından bir televizyon kanalına yapılan açıklamada, darmadağın edilen 500 dolayındaki mezarın bir kısmında Quäker tarikatına mensup kişilerle Müslümanlara ait olduğu belirtildi.

Olayın perde arkasını aydınlatma çalışmalarına ve faillerin aranmasına başlandığı açıklandı. Yahudi ayrımcılığıyla mücadele derneği, mezarları tahrip edenlerin yakalanmasına yardımcı olanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü mezarlığın tahrip edilmesinin şok edici ve tedirginliğe yol açan bir olay olduğunu söyledi.

ABD’de Yahudi düşmanlığı artıyor

Bir hafta önce de Missouri eyaletinin St. Louis şehrindeki Yahudi mezarlığı tahrip edilmişti. ABD’deki Yahudi kuruluşları, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasından sonra aldıkları tehditlerin arttığını açıklamıştı. ABD’deki aşırı sağcı Trump taraftarları arasında ırkçı ve Yahudi düşmanı ideolojiyi benimseyen çok sayıda kişi olduğu belirtiliyor. Başkan Trump ırkçı ve Yahudi düşmanı olmadığını söylemiş ve Yahudi düşmanı eylemlerin artmasını ‘korkunç’ ve ‘ürkütücü’ bir gelişme olarak değerlendirmişti. Başkan Trump, “Yahudi cemaatlerini hedef alan tehditler nefret, önyargı ve kötülüklerin kökünü kazımak için çok şey yapılması gerektiğini gösteriyor”, demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MissouriABD PennsylvaniaYahudiTrumpPhiladelphiaCarmelQuäkerMüslümanlaraDışişleri BakanlığıDonald Trump&rsquo;ınDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24