Yahşi Batı ekibi selden 1 gün arayla kurtuldu

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur, Demet Evgar, Cansu Dere ve Zafer Algöz’ün başrollerini paylaştığı 'Yahşi Batı'nın çekimleri tamamlandı.



Çekimler, Marmara’yı etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağmurdan bir gün önce bittiği için ekip de felaketten ‘kıl payı’ kurtuldu.



Trakya’da birçok bölgede olduğu gibi 'Yahşi Batı' setinin bulunduğu Kemerburgaz’ın Çiftalan Köyü’nü de sel bastı; dekorlar yerle bir oldu. 'Yahşi Batı' setinin kurulduğu alandaki 4 güvenlik görevlisi de yüksek bir tepeye çıkarak selden kurtuldu.

