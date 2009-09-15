T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yahşi Batı ekibi selden 1 gün arayla kurtuldu

Cem Yılmaz ve ekibi, şiddetli yağışlarıdan 1 gün önce çekimlerin tamamlanmasıyla sel felaketinden kurtuldular.

15 Eylül 2009 03:00

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur, Demet Evgar, Cansu Dere ve Zafer Algöz’ün başrollerini paylaştığı 'Yahşi Batı'nın çekimleri tamamlandı.

Çekimler, Marmara’yı etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağmurdan bir gün önce bittiği için ekip de felaketten ‘kıl payı’ kurtuldu.

Trakya’da birçok bölgede olduğu gibi 'Yahşi Batı' setinin bulunduğu Kemerburgaz’ın Çiftalan Köyü’nü de sel bastı; dekorlar yerle bir oldu. 'Yahşi Batı' setinin kurulduğu alandaki 4 güvenlik görevlisi de yüksek bir tepeye çıkarak selden kurtuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24