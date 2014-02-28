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Yaşam
Deutsche Welle

Yahoo'da görüntülü sohbet skandalı

İngiliz 'The Guardian' gazetesinde yer alan haberde, İngiliz Elektronik İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ), Yahoo üzerinden yapılan görüntülü konuşmalara sızdığı iddia edildi.

28 Şubat 2014 13:55


İngiliz gazetesi 'The Guardian''n Snowden'ın ifşa ettiği belgelere dayanarak verdiği haberde, İngiliz GCHQ istihbarat dairesinin, ABD'de milyonlarca Yahoo kullanıcısının görüntülü sohbet oturumunu izlediği iddia edildi. Habere göre, görüşmelere sızılarak görüntüler kaydedildi. Söz konusu belgeler, 2008-2010 yılları arasındaki izleme faaliyetlerini kapsıyor. Ancak, faaliyetlerin 2012 yılına kadar sürdürüldüğü konusunda elde yeterince bulgu olduğu beliritliyor.

Optik Sinir (Optic Nerve) adı altında yürütülen programın, örgütün şüphelilerin yüzlerini tanımayı hedeflediği belirtiliyor. Programın her beş dakikada bir ekran resmi aldığı, ayrıca görüntülü sohbet oturumu açan kullanıcıların adresleri ve sohbetleri hakkında detaylı bilgi topladığı belirtildi.

Programın yalnızca ilk altı ayında 1,8 milyon fotoğraf kaydettiği belirtiliyor. Fotoğraflar arasında cinsel içerikli olanların da bulunduğu öne sürülüyor.

Yahoo: 'Haberimiz yok'

Yahoo'dan yapılan açıklamada şirketin casusluk faaliyetinden haberi olmadığı belirtildi. Şirket sözcüsü 'Casusluk faaliyetinden haberimiz yoktu. Bu tip faaliyetlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz' şeklinde konuştu. İngiliz Elektornik İstihbarat Dairesi'nden (GCHQ) yapılan açıklamada ise gizli servis faaliyetleri hakkında bilgi vermemenin normal bir işleyiş olduğu ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GuardianElektronikDairesiYahooGuardian SnowdenGCHQABDSinirNerve)ElektornikDeutsche Welle Türkçe Reuters/ AFP NŞ/BÖ

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