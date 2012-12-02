Yahoo Messenger için kritik gün 14 Aralık

Yahoo, 14 Aralık 2012 tarihi itibariyle sohbet uygulamasıyla ilgili bazı önemli değişiklikler yaparak, kimi servislerin sonlandırılacağını bildirdi.

log.com.tr'de yer alan habere göre, kullanıcı istekleri karşısında rakiplerinin yenilikçi çözümlerine gereken cevabı veremeyerek yarışta bir adım geriye düşen firma, girdiği duraklama dönemini tam anlamıyla atlatamadı.



Servisler kapanıyor



Google’dan transfer edilen Marissa Mayer‘in CEO olarak görev almasıyla hareketlenen şirket, yenilik ve düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Yapılan açıklamaya göre şu sıralar chat uygulaması “Yahoo Messenger” üzerinde çalışan yetkililer, 14 Aralık itibariyle kritik hamlelerin yapılacağını ifade ettiler. Buna göre Microsoft Live Messenger ile devam eden ortaklık sona ererken, kişiler buradaki arkadaşlarını Yahoo Messenger’da görmeye devam edecek fakat etkileşim sağlayamayacak.