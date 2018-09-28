Yağmurlu havada zeminleri kuru tutan "şemsiye için şemsiye"

Sibel Deniz / İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Ortalama bir şemsiye sizi kuru tutmada yararlı olabilir; ancak, eve ulaştığınızda zemini kuru tutmak sorun yaratabilir.

Tasarımcılar Ohad Chiya ve Pakzu Tasarım Stüdyosundan Nadav Hirsh, hemen herkesin yağmurlu günlerde yaşadığı bu sorunu göz önünde, \"Drip-Tip\" adını verdikleri \"şemsiye şemsiyesi\"ni geliştirdiler.

Drip-Tip, yağmurlu bir günde eve geldikten sonra yağmur suyunun zemini ıslatmasını engelleyen ve herhangi bir şemsiyeye takıabilecek, basit ancak oldukça kullanışlı bir aparat.

Esnek kauçuktan yapılmış olan Drip-Tip, herhangi bir şemsiyenin uç kısmına uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Kullanıcılar, şemsiyenin gövdesinden akan yağmur damlalarını bir yerde toplayarak damlaların yere akmasını engelleyen kauçuk bir barikat görevi gören Drip-Tip\'i şemsiyelerinin ucuna taktıktan sonra, her zaman yaptıkları gibi şemsiyelerini kapatıp ters çevirerek ıslak şemsiyelerini rahatlıkla yere koyabilirler.

Kendisinin de şemsiye şeklinde tasarlanmış olmasıyla Drip-Tip, şemsiyeniz için şemsiye olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraflı)