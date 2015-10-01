Yağmur yağdı, TIR'lar yasağa uymadı, İstanbul'da trafik durdu

Yağmurun da etkisiyle gün boyu yoğunluğun yaşandığı TEM Otoyolu'nda, trafiğin iyice arttığı akşam saatleri sürücüler için adeta kâbusa dönüştü. Araç trafiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Mahmutbey'deki İSTOÇ'a kadar uzandı. İş çıkış saatlerinde TEM Otoyolu'nu kullananlar saatlerce yolda beklemek zorunda kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yağışın ve iş çıkışı trafiğinin yanı sıra, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yasak kararına rağmen, çok sayıda TIR, kamyon, kamyonet ve otobüsün de TEM'de olduğu dikkat çekti.

UKOME'nin 16.00-22.00 saatleri arasında koyduğu yasağa rağmen TEM Otoyolu'na çıktıkları görülen ağır vasıta araçların bazıları otoyol kenarına gelişigüzel park ederken, birçoğu yoluna devam etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir polis ekibi yakalayabildiği ağır vasıtalara ceza yazarken, bu tedbirin yetersiz kaldığı görüldü.