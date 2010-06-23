Yağmur devam edecek, sel baskınlarına dikkat

T24 - Türkiye'nin tüm batı ve kuzey kesimleri bu haftayı yağmurlu ve geçtigimiz günlere göre 5-6 derece daha serin geçirecek, sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte pazara kadar aralıklı sağanaklar var.





İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağmur özellikle öğleden sonra ve akşam gökgürültülü ve kuvvetli yağacak, sıcaklık 25 derece. Ankara'da akşam kısım kısım başlayacak yağmur yarın kuvvetli sağanağa dönüşecek sıcaklık bugün 28, yarın 24 derece. İzmir'de bugün aralıklı yağmur var yarın ise kuvvetli yağacak. Bursa'da da yağmur çok kuvvetli. Adana ise lodos sert esiyor..



Balkanlardan gelen yağmurdan en fazla etkilenecek bölge Marmara. Bu iki gün Balıkesir’den, Bursa ve Sakarya'ya kadar çok kuvvetli ani sağanaklar ve dolu yağışları olacak, rüzgar yağış anında çok kuvvetlenebilir, sıcaklık 22-25 dereceye iniyor. Zaman zaman güneş çıksada yağmurların bir hafta devam etmesi bekliyor.



İç Anadolu da bulutlanıyor, yarın Ankara'dan Çankırı ve Yozgat boyunca kuvvetli olmak üzere bölgede sağanaklar başlıyor, 30 derecelerde seyreden sıcaklık 23 dereceye doğru gerileyecek.



Egeliler çarşamba günkü yağışlara dikkat: iki gün boyunca lodos sert, bugün hava kapandı, yağmurlarda başladı, yarın ise tüm bölgede özellikle iç kesimlerinde kuvvetli yağmur. Gökgürültüsü ve yer yer dolu yağışları olacak. Sıcaklıkda 3-4 derecelik düşüş te bekleniyor.



Akdeniz'de iki gün Kaş’tan Mersin’e kadar lodos çok sert ve kuvvetli o nedenle sahiller bulutlanıyor yağış daha çok iç kesimlerde var, nem çok yüksek. Güneydoğu yağış beklenmeyen tek bölge sadece hafta ortası hafif bir geçiş olabilir, sıcaklık yüksek.



Doğu Anadolu'da iki gün sadece Kars Ardahan arası yağmurlu. Perşembe günü ise daha geniş alanda yağmur var.



Karadeniz’e daha etkili sağanaklar geliyor. Bugun ve yarın Düzce, Bartın, Kastamonu ve Samsun’a kadar kuvvetli yağmur ve yıldırım riski var, rüzgar da birden fırtınaya dönüşebilir. Perşembe günü yağmurun çok şiddetli olacağı yer Doğu Karadeniz, terbirli olunmalı.







