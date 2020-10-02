Yağmur Aşık: Aysun Kayacı, Emre Aşık'ın kişisel durumlarını bildiği için tehdit edildi, ölüm korkusu yüzünden yurtdışına kaçtı

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor. Yağmur Aşık, Emre Aşık’ın kendisini öldürteceği iddiasına ilişkin olarak, “İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor. Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz ortada” dedi.

Yağmur Aşık, "Ben Emre’nin cinsel tercihinin farklı olduğunu öğrendiğimde mesaj attım. Keşke ben bunu öğrenmeseydim de ölseydim dedim. 45 kiloya düştüm. İnsanlar beni arayarak neler anlattı" diye konuştu.

Yağmur Aşık Emre Aşık’ın yıllar önce aşk yaşadığı Aysun Kayacı ile ilgili de “Aysun Kayacı ile aşkını ilk başlarda kıskanıyordum ama sonra ne olduğunu duyunca o kıza çok acıdım. Emre kendisi anlattı bana, Aysun’u dövüyormuş. Aysun onun kişisel durumlarını biliyor. Bunları söylemeye kalktığında mafya tarafından tehdit edildi ve ölüm korkusu yüzünden yurtdışına kaçtı.” iddiasında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yağmur Aşık, Erdi Sungur’un kendisine yalan ifade verdirdiğini söyledi. Yağmur Aşık, “Bana bir tanıdık arayıp ‘Hakkında yakalanma emri çıktı’ deyince panikledim. Neden yakalanma emri olduğunu bilmediğim için Erdi’yle kaçtım ve yakalandım. Bana o sırada ‘Hamileyim de, imam nikâhımız var diye ifade ver, yoksa döverler’ dedi. O yüzden ifademde ilk başta yalan söyledim” ifadesini kullandı.