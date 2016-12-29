'Yağmur Altında' filminin yıldızı Debbie Reynolds, kızı Carrie Fisher'ın ölümünden bir gün sonra hayatını kaybetti

Tüm zamanların en iyi müzikallerinden biri seçilen Yağmur Altında (Singin' in the Rain) filminde Gene Kelly ile başrolü paylaşan Debbie Reynolds (84), kızı Carrie Fisher'ın (60) ölümünden bir gün sonra hayatını kaybetti.

Oğlu Todd Fisher annesinin vefatının ardından yaptığı açıklamada, "O şimdi Carrie ile birlikte ve hepimiz üzgünüz" dedi.

Debbie Reynolds, bir gün önce vefat eden kızı Carrie Fisher'ın ölümünün ardından Facebook'ta paylaştığı mesajında, "Sevgili ve harika kızımın Allah vergisi yeteneklerine kucak açan herkese teşekkür ederim. Şu an ona bir sonraki durağında rehberlik eden düşünceleriniz ve dualarınız için minnettarım" yazmıştı.

Müzikallerin altın çağında kariyerine başlayan Reynolds, Yağmur Altında filmindeki Kathy rolüyle tanınıyordu.

Debbie Reynolds kimdir?

Teksas'ın El Paso kentinde 1932'de doğan Reynolds, küçük yaşta ailesiyle Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County sınırları içinde bulunan Burbank'a taşındı.

Gerçek adı Mary Frances Reynolds olan ve sahne adı Debbie Reynolds'la tanınan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı, 1952 yapımı klasik müzikal Yağmur Altında filmindeki Kathy rolüyle ünlü oldu.

Reynolds, 1955'te evlendiği ünlü pop yıldızı Eddie Fisher ile Bundle of Joy (1956), Leslie Nielsen ile Tammy ve the Bachelor (1957) filmlerinde oynadı.

1964 yapımı The Unsinkable Molly Brown filmindeki Molly rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı olan Reynolds, 1969-70 sezonunda NBC televizyonunda The Debbie Reynolds Show adıyla kendi programını yaptı. Programında sigara reklamı yapan Reynolds, programının yayından kaldırılmasından sonra yaptığı açıklamada bunu, "kariyerinin en aptalca hatası" diye nitelendirdi.

Reynolds, 1955-1959 yıllarında evli kaldığı Eddie Fisher'dan 1956'da, önceki gün vefat eden ve Yıldız Savaşları filminde Prenses Leyla rolüyle ünlenen kızı sinema oyuncusu, senarist ve roman yazarı Carrie Fisher'ı dünyaya getirdi. Çiftin 1958'de Todd Fisher adlı bir de oğulları oldu.