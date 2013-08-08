T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Yağmur Adam' kanser

People dergisi, ABD'li ünlü aktör Dustin Hoffman'ın kanser hastalığına yakalandığını yazdı

08 Ağustos 2013 11:11

"Kramer Kramer'e Karşı" ve "Yağmur Adam" filmindeki oyunculuğuyla iki kez Oscar ödülü kazanan aktör Dustin Hoffman kansere yakalandı. Hoffman'a erken safhada tespit edilen kanser için cerrahi müdahalede bulunuldu.
 
Derginin haberinde, 75 yaşındaki Hoffman'a erken safhada tespit edilen kanser için cerrahi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Ünlü aktör Dustin Hoffman'ın sözcüsü Jodi Gottlieb, başarılı şekilde tedavi edilen Hoffman'ın "kendisini harika hissettiğini" söyledi.

Gottlieb, Hoffman'ın kanserin nüksetmesinin önlenmesi için tedavisini süreceğini de belirtti.

"Kramer Kramer'e Karşı" ve "Yağmur Adam" filmlerindeki performslarıyla en iyi erkek oyuncu dalında iki kez Oscar alan Dustin Hoffman'ın yakalandığı kanserin türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

ETİKETLER

dustin hoffmankanserhollywoodtedaviameliyat

İlgili Haberler

Selçuk Yula son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Selçuk Yula için Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24