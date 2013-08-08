'Yağmur Adam' kanser

"Kramer Kramer'e Karşı" ve "Yağmur Adam" filmindeki oyunculuğuyla iki kez Oscar ödülü kazanan aktör Dustin Hoffman kansere yakalandı. Hoffman'a erken safhada tespit edilen kanser için cerrahi müdahalede bulunuldu.



Derginin haberinde, 75 yaşındaki Hoffman'a erken safhada tespit edilen kanser için cerrahi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Ünlü aktör Dustin Hoffman'ın sözcüsü Jodi Gottlieb, başarılı şekilde tedavi edilen Hoffman'ın "kendisini harika hissettiğini" söyledi.

Gottlieb, Hoffman'ın kanserin nüksetmesinin önlenmesi için tedavisini süreceğini de belirtti.

"Kramer Kramer'e Karşı" ve "Yağmur Adam" filmlerindeki performslarıyla en iyi erkek oyuncu dalında iki kez Oscar alan Dustin Hoffman'ın yakalandığı kanserin türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.