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Spor

Selçuk Yula son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Selçuk Yula için Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi

07 Ağustos 2013 22:52

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski futbolcusu Selçuk Yula için düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım , Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, yöneticiler, kongre üyeleri, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcular Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Topuz, eski sportif ve teknik direktör Aykut Kocaman, eski futbolcular, kulüp çalışanları ve taraftarların yanı sıra birçok kulübün taraftarı ile Selçuk Yula'nın sevenleri ve yakınları katıldı.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, törende ilk konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreter Talat Yılmaz, "Bu mübarek günlerde Selçuk Yula aramızdan ayrıldı. Kendisi o kadar seviliyordu ki, diğer takımların, ezeli rakiplerimizin oyuncuları ve yöneticileri de bugün burada cenazeye iştirak etti. Cennet yolunda ona Allah'ın rahmetini diliyoruz. Ailesine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.


Futbolun beyefendisiydi


Ardından söz alan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, "Sıcak kanlı, dost ve samimi bir insanı bugün burada yolcu ediyoruz. Selçuk, futbolun efendisi ve beyefendisidir. Yula, iyi bir arkadaş, bir dost ve iyi bir aile babasıydı. Herkese başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından dualar edildi ve Selçuk Yula'nın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına koyuldu. Yula'nın cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

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